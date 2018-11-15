Путин назвал незаконным задержание Украиной российских кораблей в Азове

Сингапур, 15 ноября. Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно незаконным задержание Украиной российских кораблей в Азовском море. Об этом Путин заявил на пресс-конференции в Сингапуре.

По его словам, согласно действующим соглашениям между странами, рыбаки могут промышлять в любой части Азовского моря. Единственное ограничение — нельзя заходить в территориальные воды другой страны.

«Взяли моряков задержали, абсолютно незаконное задержание», — сказал Владимир Путин.

Президент России выразил недоумение касательно действий украинского руководства. По словам Путина, Украина «держала людей целый год, и до сих пор там держит», несмотря на действующее соглашение. Российский лидер подчеркнул незаконность подобных действий.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года. Украинские пограничники незаконно задержали российский сейнер «Норд». Капитану рыболовецкого судна грозит тюремный срок за «незаконное пересечение» украинской границы. Осенью 2018 года семь моряков «Норда» вернулись на Родину. Их возвращение в Россию стало возможным только в рамках обмена между РФ и Украиной: семь российских моряков на семь украинских.

В ответ на незаконные действия Киева Россия усилила досмотр в своей части Азова и в Керченском проливе.