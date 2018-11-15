Путин рассказал о готовности России к диалогу с США

Сингапур, 15 ноября. Россия готова к диалогу с американскими коллегами настолько, насколько к нему готовы США, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

«Мы готовы к восстановлению полноформатной работы настолько, насколько готовы американские партнеры», — сказал российский лидер, подводя итоги своего трехдневного визита в Сингапур.

На итоговой пресс-конференции Путин рассказал о готовящейся встрече на полях саммита G20 с американским лидером Дональдом Трампом. Российский президент уточнил, что собирается обсудить с Трампом проблему стратегической стабильности, в частности, будущее договоров СНВ-III и ДРСМД, ситуации вокруг КНДР, Ирана и Сирии.

По словам Путина, Москве и Вашингтону необходим диалог как на высшем, так и на экспертном уровне. Российский лидер также отметил, что у двух государств есть общие интересы по развитию ряда перспективных направлений.

В то же время, как отметил президент РФ, такие недружественные шаги со стороны американских партнеров, как ожидаемые новые санкции, могут помешать диалогу и повлиять на график глав государств.

Ранее вторая полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна была состояться в Париже в ноябре. Однако отменить ее попросила французская сторона. По мнению Парижа, российско-американский саммит мог отвлечь внимание от основного мероприятия — торжеств по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.