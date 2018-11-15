Путин: Европейские партнеры проявили готовность совместно работать в Сирии

Путин: Европейские партнеры проявляли готовность совместно работать в Сирии
Сингапур, 15 ноября. Президент России Владимир Путин, находящийся с трехдневным визитом в Сингапуре, заявил, что европейские партнеры проявляли готовность к совместной с Москвой гуманитарной работе в Сирии.
Российский лидер напомнил, что Москва, являясь одним из ключевых участников сирийского урегулирования, поставляет в САР обширную гуманитарную помощь.
«Показалось, что наши европейские партнеры с пониманием отнеслись к этим проблемам и проявили свою готовность к совместной работе по этим гуманитарным направлениям еще в ходе нашей дискуссии в Стамбуле», — сказал Путин.
Инициативу по увеличению объемов поставок лекарственных препаратов и медицинского оборудования в Стамбуле поддержали и канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнул Путин.
«Некоторые операции мы совместно с Францией уже провели. Надеюсь, эта работа будет продолжена и с другими европейским странами», — отметил российский лидер.