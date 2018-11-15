Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин: Любые недружественные шаги США сказываются на графике встреч с Трампом

42
0 Оставить комментарий

Путин: Любые недружественные шаги США сказываются на графике встреч с Трампом

Сингапур, 15 ноября. Любые недружественные шаги, в том числе санкции США против России, сказываются на графике контактов лидеров двух стран, однако и Москва, и Вашингтон готовятся к переговорам глав государств на полях саммита G20 в Аргентине, сообщил президент России Владимир Путин в Сингапуре.

«Любые недружественные шаги так или иначе отражаются на графике работы, на графике встреч», — заявил глава российского государства.

Путин: Любые недружественные шаги США сказываются на графике встреч с Трампом

Российский лидер напомнил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом провести встречу в Буэнос-Айресе, где пройдет саммит «двадцатки». До этого у Путина состоялась короткая беседа с вице-президентом Соединенных Штатов Майклом Пенсом перед пресс-конференцией. Пенс, отметил президент РФ, заявил, что американская сторона готовится к встрече лидеров.

«Если получится, мы [Россия] со своей стороны готовы…Посмотрим, что получится», — резюмировал Путин.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.