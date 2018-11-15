Путин: Действующие власти Украины не могут решить проблему Донбасса

Сингапур, 15 ноября. Действующие власти Украины не могут решить проблему Донбасса, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

«Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопроса на этих территориях. Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, все равно придется договариваться», — сказал российский президент.

Он напомнил, что разрешить ситуацию на востоке Украины можно только мирным путем. Путин добавил, что для разрешения ситуации в Донбассе Россия готова работать с любыми новыми украинскими властями, которые определятся после выборов в 2019 году.

«Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять минские соглашения», — подчеркнул Путин, подводя итоги своей трехдневной поездки в Сингапур.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на подписанные минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Согласно публикуемым в стране предварительным рейтингам, наибольшей популярностью у избирателей пользуется лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.