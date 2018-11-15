Сингапур, 15 ноября. Основными вопросами на повестке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа станут судьба договоров СНВ-3 и ДРСМД, а также региональные проблемы. Об этом сообщил российский лидер во время пресс-конференции в Сингапуре.

По его словам, одна из ключевых тем, которую нужно вынести на повестку переговоров, — проблема стратегической стабильности.

«Мы должны понять, что будет с договором СНВ-3, что будет в рамках ДРСМД, как здесь будут развиваться события», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ также отметил, что есть и другие вопросы, связанные с тем, как будут развиваться экономические отношения России и США в дальнейшем. По словам Путина, есть перспективные направления, в работе над которыми заинтересованы и Москва, и Вашингтон.

Кроме того, существуют вопросы международной повестки, в которые включены обе страны: это процесс урегулирования в Сирии, денуклеаризация Корейского полуострова, отношения с Ираном в рамках СВПД. Владимир Путин подчеркнул, что в данных вопросах необходим диалог между странами на высшем и экспертном уровнях.