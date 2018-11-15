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Путин призвал Запад не осуждать выборы в Донбассе, а реагировать на политические убийства

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Путин призвал Запад не осуждать выборы в Донбассе, а реагировать на политические убийства

Сингапур, 15 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что странам Запада стоит обратить внимание на политические убийства, происходящие в Донецкой и Луганской народных республиках, а не осуждать проведение выборов в Донбассе.  

«Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях республик. Сначала нужно было осудить политически мотивированные убийства, которые там происходят», — отметил российский лидер на пресс-конференции в Сингапуре. 

Напомним, ранее в ДНР и ЛНР состоялись выборы глав и депутатов народных советов. Главой Донецкой народной республики был избран Денис Пушилин, в ЛНР победу на выборах одержал Леонид Пасечник.

В конце августа в результате взрыва в центре Донецка был убит глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. По информации ФСБ России, украинские спецслужбы вполне могут быть причастны к совершенному в столице ДНР преступлению. 

Автор: Федор Веснин
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