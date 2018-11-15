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Дюмин указал на важность работы власти с населением через Интернет

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Дюмин указал на важность работы власти с населением через Интернет

Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин указал на важную роль развития цифровой связи чиновников с населением. Об этом он сообщил во время ежегодного послания к депутатам областной Думы и жителям региона.

Губернатор констатировал, что в Тульской области особое внимание уделяют развитию цифровых каналов связи с населением. Он пояснил, что представители власти работают с интернет-порталами, а также создают аккаунты в социальных сетях.

Дюмин подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы сокращать сроки решения проблем, о которых сообщают граждане. Он отметил, что необходимо отходить от установленного срока в 30 дней, минимизировать период обработки запросов.

«Срок рассмотрения на портале [администрации области] 10 дней  — мы обязаны его сокращать», — добавил губернатор.

Дюмин указал на важность работы власти с населением через Интернет

Он напомнил, что Тульская область занимает третье место в России по площади покрытия Интернетом. Дюмин обратил внимание чиновников, что Сеть становится главной площадкой общения с населением, и уже в настоящее время граждане отдают предпочтение электронной форме обращений.

Автор: Катерина Иванова
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