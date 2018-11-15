Это все Скрипали: в РФ высмеяли Киев из-за обвинений в поджоге Андреевской церкви

Киев обвинил Московский патриархат в поджоге Андреевской церкви. С данным заявлением выступил пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря. Накануне на своей странице в Facebook он сообщил, что в четверг утром неизвестные забросали «коктейлями Молотова» двери Андреевской церкви в Киеве.

По мнению священнослужителя, к вандализму имеют отношение «приспешники Москвы». Украинская сторона традиционно не сопроводила громкие заявления никакими доказательствами.

«Полтора часа назад бросали «коктейли Молотова» в двери стилобата [дома-фундамента] Андреевской церкви. Пожар не произошел, вреда не нанесено, никто не пострадал. Но видим, что приспешники Москвы пытаются запугать представителей Вселенского патриарха. Однако, как мудро говорил святейший Варфоломей в глаза московитам, Вселенский патриархат никому не угрожает и не воспринимает угроз» — говорится в сообщении Евстратия Зори.

Отметим, что ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, протоирей всея Руси Димитрий Смирнов в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что агрессивные заявления неканонической украинской церкви уже давно никто не воспринимает всерьез.

«Украина всеми способами старается выказать свою дурь. Весь мир только смеется над этим высказываниями о причастности Москвы. Даже странно, что тут можно комментировать — не стоит давать рекламу этому откровенному фейку», — разъяснил протоиерей.

Особенное внимание собеседник ФАН обратил на то, что громкие слова Киева вновь бездоказательны. Подобные обвинения можно воспринимать исключительно в ироническом ключе.

«Скрипали подожгли! Он же ведь шпион, вполне мог приехать из Англии и поджечь. Дочь стояла, помогала, а отец поджигал и кидал «коктейли Молотова», но так как он пожилой человек, то не попал. Вот и все аргументы украинской стороны», — пошутил священник.

Протоиерей подчеркнул, что Украина страдает от произвола местных властей и Москва помнит о важном историческом прошлом в церквях обоих стран.

«Киев как был матерью городов русских, так ею и остался. К сожалению, действующая власть ведет себя агрессивно, что сказывается во всех сферах жизни Украины. В стране живут прекрасные люди, а вот нынешняя администрация тяготеет к болезненным высказываниям», — подытожил Димитрий Смирнов.

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построенный в 1754 году на Андреевской горе. До 2015 года храм находился в подчинении неканонической церкви на Украине. После этого договор аренды закончился, и в Киеве приступили к реконструкции собора.