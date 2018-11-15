Сингапур, 15 ноября. Российские бизнесмены сами вправе решать, участвовать ли во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Сингапуре.

«Что касается нашего участия, то каждый человек имеет право — бизнесмен, представитель компании​​​. У нас люди свободные, они сами вправе сами принимать решение о том будут ли они участвовать или не будут», — сказал президент РФ.

При этом он подчеркнул, что подобные мероприятия, как форум в Давосе, полезны и должны сближать людей вне политических рамок.

Ранее глава кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в международном форуме, если его организаторы не снимут ограничения с бизнесменов РФ. Премьер России также подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с президентом Швейцарии.

По информации издания Financial Times, организаторы Всемирного экономического форума в Давосе отказали в участии российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину. Очередная сессия форума пройдет с 22 по 25 января 2019 года.