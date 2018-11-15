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Путин о Курилах: Москва готова работать с Токио, учитывая декларацию 1956 года

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Путин о Курилах: Москва готова работать с Токио, учитывая декларацию 1956 года

Сингапур, 15 ноября. Президент России Владимир Путин, говоря о проблеме Курильских островов, заявил, что Москва готова работать с Токио, учитывая основы декларации 1956 года. Российский лидер сообщил, что Япония также на это согласна. 

Ранее глава государства обсудил ситуацию вокруг южных островов Курильской гряды с главой правительства Японии Синдзо Абэ. 

«В ходе нашей встречи премьер-министр сказал, что Япония готова была бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года. Но это требует, конечно, отдельной, дополнительной серьезной проработки», — сказал Путин.

Российский лидер пояснил, что в декларации нет четко прописанных условий передачи Токио двух островов, при этом глава государства напомнил, что некогда Япония сама оказалась от реализации заключенных полвека назад соглашений.

Автор: Федор Веснин
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