Сингапур, 15 ноября. Российский президент Владимир Путин заявил, что провел беседу с вице-президентом США Пенсом «на ногах» во время саммита в Сингапуре.

«Вот сейчас только на «ногах» поговорили с вице-президентом Америки», — рассказал российский лидер.

В конференц-центре «Сантэк» места российской и американской делегации находились рядом. Когда в зале появился Путин, Пенс сидел за столом. Российский лидер занял свое место, а затем встал поприветствовать Пенса. Пару минут они общались «на ногах» через переводчика, к разговору также подключился помощник президента США Джон Болтон.

Напомним, в мероприятии участвует 18 стран: члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Россия, Индия, Китай, Корея, США, Япония и Австралия.