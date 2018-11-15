Сингапур, 15 ноября. Никакие введенные против России санкции не могут прекратить сотрудничество Москвы со странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и развитие их экономик, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Сингапуре.

Введенные другими странами ограничительные меры против России не могут помешать развитию в технологической и экономической сферах.

«Это не может остановить развитие, это исключено, это невозможно, … поэтому сотрудничество будет продолжаться», — заявил глава государства.

По словам российского лидера, приблизительно 25% российского торгового оборота приходится на Азиатские страны. При этом, отметил Путин, в прошлом году, эта цифра составила 27%, то есть около двух миллиардов долларов. Президент констатировал: «товарооборот растет, развиваются отношения во всех направлениях».