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Никакие санкции не могут прекратить сотрудничество России со странами АСЕАН — Путин

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Никакие санкции не могут прекратить сотрудничество России со странами АСЕАН — Путин

Сингапур, 15 ноября. Никакие введенные против России санкции не могут прекратить сотрудничество Москвы со странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и развитие их экономик, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Сингапуре.

Введенные другими странами ограничительные меры против России не могут помешать развитию в технологической и экономической сферах.

«Это не может остановить развитие, это исключено, это невозможно, … поэтому сотрудничество будет продолжаться», — заявил глава государства.

По словам российского лидера, приблизительно 25% российского торгового оборота приходится на Азиатские страны. При этом, отметил Путин, в прошлом году, эта цифра составила 27%, то есть около двух миллиардов долларов. Президент констатировал: «товарооборот растет, развиваются отношения во всех направлениях».

Автор: Дарья Смолина
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