Путин: ограничения в экономике мешают тем, кто их вводит

Сингапур, 15 ноября. Любые экономические ограничения, введенные по политическим мотивам, мешают в том числе тем, кто их вводит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

«Любые политически мотивированные ограничения, которые приходят в сферу экономики, мешают развитию экономики, и нам мешают, и мешают партнерам, в том числе и тем, которые вводят эти санкции», — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур.

Российский лидер также подчеркнул, что санкции не помешают сотрудничеству России с АСЕАН.

Накануне в Кремле заявили, что новые санкции США в отношении России приведут к осложнению отношений Москвы и Вашингтона. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока что рано рассуждать о том, какой будет реакция РФ на новые ограничительные меры.