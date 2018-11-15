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Россия заинтересована в сильном и едином Евросоюзе — Грушко

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Россия заинтересована в сильном и едином Евросоюзе — Грушко

Москва, 15 ноября. Россия заинтересована в сильном и едином Евросоюзе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Россия заинтересована в едином, сильном Евросоюзе, который обладал бы самостоятельностью в выборе своей внешнеполитической линии», — заявил Грушко.

Он также подчеркнул, что России и Евросоюзу необходимо разработать жизнеспособную стратегию сотрудничества. Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что потенциал сотрудничества огромен, однако из-за его отсутствия стороны несут многомиллионные потери.

Автор: Денис Коробейников
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