Россия заинтересована в сильном и едином Евросоюзе — Грушко

Москва, 15 ноября. Россия заинтересована в сильном и едином Евросоюзе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Россия заинтересована в едином, сильном Евросоюзе, который обладал бы самостоятельностью в выборе своей внешнеполитической линии», — заявил Грушко.

Он также подчеркнул, что России и Евросоюзу необходимо разработать жизнеспособную стратегию сотрудничества. Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что потенциал сотрудничества огромен, однако из-за его отсутствия стороны несут многомиллионные потери.