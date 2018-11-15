Сирия: САА нашли тайник с наркотиками и медикаментами террористов в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 15 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большой запас медицинских веществ и оборудования незаконных вооруженных группировок в западной части сельской местности провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Кроме того, сирийским военным удалось обнаружить партию наркотиков, которая была спрятана террористическими группировками еще до отъезда в северный район провинции Идлиб.

В распоряжении нашего корреспондента оказалось видео с места событий:

«В пригороде Эль-Кунейтры на линии границы были найдены медикаменты террористов. Были обнаружены разные виды медикаментов: израильские и европейские. Как видно, тут также есть постели для больных и разные лекарства», — рассказал ФАН один из местных военных.

Это далеко не первый случай, когда инженерные подразделения сирийской правительственной армии натыкаются на оружие или наркотики террористов при обследовании освобожденных населенных пунктов провинции Эль-Кунейтра. Кроме того, САА частенько натыкается на оставленное террористами оружие.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компетентные органы Сирии обнаружили склад, расположенный к западу от населенного пункта Ар-Рафид в провинции Эль-Кунейтра. Этот заброшенный склад располагался в максимальной близости к линии прекращения огня в районе Голанских высот. Скорее всего, он использовался джихадистами для получения медицинских услуг. Внутри сирийские военные нашли медицинское оборудование, офисную мебель, инструменты для полевых госпиталей, принадлежащие Организации Объединенных Наций (ООН), которые незаконно транспортировались террористическими группировками.

Напомним, что Эль-Кунейтра была освобождена в июле текущего года вместе с двумя другими провинциями — Даръа и Эс-Сувейда.