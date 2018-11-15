Стало известно, когда начнут действовать льготы для предпенсионеров в России

Москва, 15 ноября. Период, когда граждане РФ, готовящиеся к выходу на пенсию, смогут воспользоваться льготами, наступит за пять лет до «нового» пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

С 2019 года в РФ начнется переходный этап, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Смягчить переход к изменениям в законодательство смогут различные льготы и меры социальной поддержки.

«Право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений», — говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

В ПФР отметили, что, например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и составит 58 лет для женщин и 63 года — для мужчин, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться россиянки в возрасте 53 лет и россияне в возрасте 58 лет.

В фонде также добавили, что, поскольку у некоторых граждан РФ пенсионный возраст с 2019 года не изменится, льготы перед выходом на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут использовать право на льготы уже с 45 лет.

Единственное исключение составят налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста.

«Для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола», — говорится в сообщении пресс-службы ПФР.

Для северян — они выходят на пенсию на пять лет раньше — предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Согласно новым нормам, с 2019 года в России начнется поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Пенсионный возраст в России составит 60 лет для женщин и 65 лет — для мужчин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста, предложенные президентом России.