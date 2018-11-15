Франция и Германия могут только на бумажке рисовать: почему у российской «Арматы» нет конкурентов

Авторы американского аналитического журнала The National Interest сравнили российский танк «Армата» с израильским «Меркавой» и пришли к выводу, что техника из РФ куда более эффективная и надежная.

Отмечается, что у российского танка более надежная защита, он значительно маневреннее израильского «конкурента», а также оснащен необитаемой башней.

Авторы портала считают, что российские военные могут отправить Т-14 в Сирию для боевых испытаний. Поэтому они смоделировали ситуацию, при которой новейшая «Армата» противостоит основному боевому танку Израиля.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал главное отличие «Арматы» от других танков. По его словам, Т-14 значительно превосходит боевую технику иностранного производства, фактические аналоги «Арматы» существуют только на бумаге.

«У «Арматы» прямых конкурентов нет, поскольку это танк нового поколения. Радикальное его отличие от всех других танков, которые сейчас имеются на вооружении других армий, — это принципиально новая компоновка. Все другие танки имеют так называемую классическую компоновку, которая берет свою родословную еще с 1917 года», — указывает собеседник агентства.

По его словам, классическая компоновка характеризуется тем, что обитаемое отделение экипажа находится рядом с топливом и боеприпасами. Компоновка «Арматы» отличается тем, что экипаж находится в отдельном объеме: он защищен не только броней, но и тем, что люди расположены отдельно от топлива и боеприпасов.

«Это дает принципиально новый уровень защиты людей и возможность работать в тех районах боевых действий, где танки с классической компоновкой не всегда действуют успешно. Что касается других компонентов современных танков, я имею в виду вооружение, современные боеприпасы, системы управления огнем, то, в принципе, у танков передовых стран примерно одинаковый уровень», — заключил Виктор Мураховский.

Он также напомнил, что у некоторых государств есть планы по созданию танка следующего поколения.