Дюмин рассказал о новой системе оценки работы тульских чиновников

Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил о введении новой системы оценки чиновников региона. Об этом он сообщил во время ежегодного послания к депутатам областной Думы и жителям региона.

Дюмин напомнил о майском указе президента России, который включал в себя ряд требований к российским чиновникам: представители власти всех уровней должны быть заинтересованы в повышении своей эффективности и должны быть нацелены на результат.

Губернатор подчеркнул, что одной из задач области станет повышение эффективности правительства, всей системы управления региона. Он отметил, что после сентябрьских выборов, которые прошли «открыто и без нарушений», чиновники должны выполнить все, что обещали жителям Тульской области.

«Кто может — решает [проблемы], кто не может и не хочет — ищет оправдания», — напомнил Дюмин.

Глава области отметил, что в регионе вводится новая система оценки работы глав муниципалитетов, которая будет представлена в ближайшее время. Он уточнил, что она будет распространяться на всю вертикаль власти. Дюмин пояснил, что чиновников будут проверять на оперативность реагирования на проблемы, на способность быть в постоянном диалоге с населением и по многим других параметрам.