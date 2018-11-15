Ученые установили связь между черепно-мозговыми травмами и психическим здоровьем

Москва, 15 ноября. Датские ученые выявили взаимосвязь между черепно-мозговыми травмами и психическим здоровьем пострадавших. Как считают исследователи из Копенгагенского Центра психического здоровья, подобного рода травмы могут привести к суицидальной склонности.

К такому выводу ученые пришли на основе изучения медицинских данных. Они сравнили состояние пострадавших до получения травмы и после нее. Как выяснилось, чаще всего последствием черепно-мозговой травмы становилась суицидальная склонность.

При этом уровень психических нарушений напрямую зависит от степени тяжести полученной травмы: чем она тяжелее, тем более сложные психические нарушения ожидают пострадавшего, передает интернет-издание Planet Today со ссылкой на Journal of the American Medical Association.

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