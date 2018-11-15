России и ЕС нужна стабильная жизнеспособная стратегия сотрудничества — Грушко

Москва, 15 ноября. Россия и Евросоюз несут большие потери из-за отсутствия диалога. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, реализация сотрудничества отвечает интересам обоих сторон, потенциал которого огромен. Грушко подчеркнул, что из-за отсутствия сотрудничества стороны несут огромные потери во всех областях взаимодействия. Так, комитет по экономике Германии подсчитал, что потери с обеих сторон составляют более 100 млрд евро, подчеркнул Грачев.

«Неиспользованные возможности — вещь необратимая, и те окна, которые были открыты, будет очень сложно открыть снова. Придется искать новые пути», — заявил заместитель министра РФ.

Он также подчеркнул, что в отношениях России и Евросоюза нужна стабильная жизнеспособная стратегия сотрудничества. По его словам, чем дольше будет продолжаться стагнация, тем сложнее будет вернуться к сотрудничеству.