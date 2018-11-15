Галкин рассказал о реакции Пугачевой на размер пенсии

Москва, 15 ноября. Юморист и ведущий Максим Галкин рассказал о реакции супруги Аллы Пугачевой на пенсию.

Пенсионный вопрос был затронут Галкиным и рэпером Бастой в эфире программы GazLive, которая была опубликована на YouTube. Гость программы предупредил ведущего, что сумма пенсии известнейшей эстрадной певицы и Народной артистки СССР может шокировать, передает «Утро».

«Аллу напугала не столько пенсионная реформа, сколько размер ее пенсии, — констатировал ведущий. — Она уже давно по всем параметрам вышла на пенсию. У нее была пенсия две тысячи рублей».

Для сравнения супруг Пугачевой привел пенсию певца Валерия Леонтьева, которая составляет 10 тысяч рублей. Юморист пояснил, что Леонтьев оформил себя как балетный артист.

При этом Галкин подчеркнул, что в их семье не переживают за будущее себя и детей, так как он является рабочей лошадкой.

После жалобы Пугачевой в Пенсионной фонд ее пенсия увеличилась в несколько раз. Представители ПФР также объяснили артистке, что более значительные социальные выплаты Пугачева сможет получать, когда бросит работать.