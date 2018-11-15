Слуцкий призвал Amnesty International признать Бутину политзаключенной

Москва, 15 ноября. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал международную организацию Amnesty International признать политической заключенной арестованную в США россиянку Марию Бутину.

Соответствующее письмо Слуцкий направил генеральному секретарю организации Куми Найду. Парламентарий поинтересовался у генсека, можно ли, с точки зрения Amnesty International, расценивать действия американских властей как нарушение прав человека, исключает ли организация возможность того, что Бутину преследуют по политическим мотивам. Также Слуцкий спросил, какие меры Amnesty International может принять, чтобы защитить права россиянки.

Депутат призвал международных правозащитников придерживаться объективности. Он обратил внимание на то, что в последнее время нарушения прав человека ищут только в РФ. Слуцкий назвал дело Бутиной примером политически мотивированного произвола.

Как передает RT, он подчеркнул, что в США проводится кампания, нацеленная на то, чтобы убедить американское общество в том, что Бутина якобы шпионка. При этом, обратил внимание Слуцкий, доказательств вины россиянки так и не было предъявлено.

«Это даже не нарушение, а откровенное глумление над правами человека. Так что международные правозащитные организации, если они действительно объективны и беспристрастны, просто обязаны вмешаться», — заключил парламентарий.

Россиянка Мария Бутина была арестована в США в середине июля по обвинению в якобы имевшей место работе незарегистрированным иностранным агентом. Девушке грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала черным пятном на репутации США необоснованное преследование Бутиной.