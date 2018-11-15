Сирия новости 15 ноября 12.30: курды арестовали несколько гражданских в Ракке, в Алеппо нейтрализован командир «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 15 ноября. Курды арестовали несколько гражданских в Ракке, в Алеппо нейтрализован командир «Тахрир аш-Шам», ВВС коалиции продолжают наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме, атакуют укрытия ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо.

Курды: арестовали несколько мирных жителей Ракки.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В окрестностях административного центра провинции Алеппо продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@tSrVl7rD4wF4jGu). По сведениям информационного агентства Al-Masdar News, столкновения были спровоцированы новыми обстрелами жилых районов Алеппо со стороны радикальных исламистов.

Twitter-канал (@smmsyria) сообщает, что на юге региона неизвестные нейтрализовали командира «Тахрир аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Kshmncricten), что ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым позициям террористов «Исламского государства»1 в поселениях на востоке провинции Дейр-эз-Зор. В результате предыдущих авианалетов сил возглавляемого США альянса погибли и получили ранения десятки мирных жителей региона.

Одновременно с этим правительственные войска САР ведут обстрел укрытий ИГ к северу от Меядина. Об этом пишет Twitter-канал (@SteeleM35085377).

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Syrian_Uruk), что в регионе продолжаются массовые задержания мирных жителей для их дальнейшей принудительной мобилизации в ряды Демократических сил Сирии (SDF). По сведениям автора публикации, боевики курдских военизированных отрядов взяли под стражу несколько гражданских, проживающих в населенном пункте Ат-Табка.

Ранее сообщалось, что значительные силы SDF направлены в провинцию Дейр-эз-Зор, где в настоящее время террористы ИГИЛ1 продолжают захват территорий, находящихся в зоне ответственности «демократических сил».

Провинция Хама

Радикальные исламисты предприняли очередную попытку атаковать расположения правительственных войск САР в деревне Аль-Масасна на севере провинции Хама. Оппозиционное информагентство Orient News пишет, что снайперы группировки «Джейш аль-Изза» убили несколько военнослужащих сирийской армии. Официальные источники не подтверждают данные сведения.

Одновременно с этим САА ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях Аль-Латамины. Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)