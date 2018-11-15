Сотрудник колонии в Рязанской области торговал документами для УДО

Рязань, 15 ноября. Следователи в Рязани завершили расследование уголовного дела против бывшего руководителя отряда исправительной колонии №2. Как пишет News.ru, прокуратура утвердила обвинение и направила его в суд.

Мужчина обвиняется в получение взяток, ему также инкриминируют мошенничество и превышение должностных полномочий. Как рассказали следователи, сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний получал на банковскую карту переводы до 100 тысяч рублей за подготовку документов по условно-досрочному освобождению осужденных. За определенную плату сотрудник готовил материалы, которые позволяли отбывающим наказание раньше выходить на свободу. Злоумышленник вносил ложные данные в характеристики, личные дела о наличии поощрений от администрации учреждения.

Как ранее писала «Газета.ru», Минюст начал работать над законопроектом об УДО для беременных женщин.