Суд Подмосковья приговорил к 14 годам колонии мужчину, отрубившего кисти рук супруге

Москва, 15 ноября. Серпуховской городской суд Подмосковья приговорил к 14 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачева, который отрубил топором кисти рук своей супруге на почве ревности. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей.

Гособвинение просило приговорить Грачева к 17 годам колонии строгого режима. Потерпевшая подала иск о возмещении морального вреда более чем на 8 миллионов рублей. По словам ее адвоката, эта сумма названа без учета потраченных на лечение средств и покупку протезов.

«Приговором суда Дмитрию Грачеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении СК РФ.

Кроме того, суд постановил взыскать компенсацию в пользу супруги в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей.

Напомним, в декабре прошлого года Грачев вывез супругу в лес, где и отрубил ей топором руки. По данным следствия, мужчина готовился к преступлению заранее — он купил в строительном магазине пластиковые хомуты, топор, а в аптеке — жгуты и бинты.

Мужчине было предъявлено обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса России: «Причинение тяжкого вреда здоровью», «Угроза убийством» и «Похищение человека».