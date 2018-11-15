«Запад тоже будет уничтожен»: норвежский журналист предостерег мир от войны с Россией

Москва, 15 ноября. Первая мировая война ничему не научила мир, с печалью констатирует норвежский журналист Фред Хегген. По его словам, человечество в очередной раз встает на те же грабли: демонизация страны-противника, похвальба военной мощи. Только теперь, считает журналист, врагом номер один на Земле считается Россия, однако миру стоит открыть глаза пошире и убедиться в обратном.

Свою статью в норвежском издании Nettavisen Хегген начинает с последствий, которые «подарила» Первая мировая война. Он напомнил, что все основные страны, которые решились на войну, считали свои вооруженные силы лучшими на то время, и ошибочно полагали, что война будет быстрой. В действительности за четыре года война принесла колоссальные проблемы — миллионы человек погибли, еще миллионы вернулись домой с серьезными физическими и психологическими травмами.

«То, что было задумано как военный триумф, для всех замешанных в войну стран стало катастрофой», — написал журналист.

Германия, проигравшая войну, была вынуждена подписать мирный договор, условия которого повергли страну в нищету, что в дальнейшем обернул себе на пользу Адольф Гитлер, который развязал войну еще кровавее, чем Первая.

«Проходит все больше времени с 1945 года. Неужели мы постепенно готовимся к новой войне? И в этот раз наказывать будем Россию?» — задается вопросом автор статьи.

Он отметил, что, как и в Первой мировой войне, все началось с демонизации противника. По его словам, никаких позитивных или приятных новостей о России нет, все сосредоточено на плохом. Журналист добавил, что концепция западных стран гласит, что Москва якобы намерена подмять под себя Запад, а российские вооруженные силы угрожают миру и стабильности на планете. Он утверждает, что, когда об этом назойливо повторяют постоянно, в это трудно не поверить.

«Да, угроза настолько велика, что каждая страна НАТО должна увеличить свои военные расходы до 2% ВВП, повторяют нам, будто чудодейственную мантру», — добавил он.

Больше всего Хеггена удивляет, что власти и СМИ, которые так активно заявляют, что Россия представляет страшную военную угрозу, не предостерегают от военного конфликта с державой, а наоборот голосят: «можно без всяких проблем выиграть войну с Россией».

«А НАТО, следовательно, сильно превосходит Россию в том, что касается вооруженных сил. Россия — военный карлик, и у нее нет никаких шансов победить в войне против Запада. Так говорят», — отметил он.

При этом, добавил журналист, политики забывают — или замалчивают — тот факт, что у Москвы есть ядерное оружие и РФ предупреждала, что может использовать его в случае нападения на нее.