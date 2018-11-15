На перекупщиков нашли управу: Минкультуры и ГД РФ объявили войну «билетной мафии»

Министерство культуры РФ и профильный комитет Государственной думы объявили войну «билетной мафии». Для борьбы с перепродажей билетов на культовые спектакли и концерты в нижнюю палату парламента внесены два законопроекта.

Еще до первого чтения будущие нормы в Госдуме стали широко обсуждать. По инициативе Елены Ямпольской представители крупнейших учреждений культуры, как столичных, так и региональных, приступили к совместному поиску решения, которое устроит всех.

О том, чем хороши предлагаемые законодательные новшества и что в них нужно изменить, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Искусство завышенных цен

Продать чужое искусство — тоже искусство. И, собственно, это основа рыночной экономики. Так в чем же здесь вред? Что не устраивает министерство и депутатов?

Вот чем: некое лицо покупает, допустим, 50 билетов на спектакль известного театра. В официальной кассе они стоят 2 тысячи рублей. Перекупщики через сайты-двойники предлагают билеты потенциальным зрителям по цене, к примеру, 10 тысяч рублей. Если билет продан, навар получает перекупщик. Но если желающих брать билеты «задорого» не нашлось, то билетный спекулянт сдает их в кассу перед самым началом представления.

Таким образом, в минусе остаются: само учреждение культуры (в зале свободные места); зритель, который не увидел спектакль, концерт или представление из-за неоправданно высокой цены на билет; и, наконец, зритель, который купил место за 10 тысяч рядом с тем, кто приобрел «нормальный» билет за 2 тысячи.

«Человек открыл Интернет, увидел первый «Цирк Никулина» и покупает билеты, которые стоят 500 рублей, за 3 тысячи, — объясняет ситуацию заместитель генерального директора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Лидия Самойлова. — Надо что-то делать серьезное, потому что это стыдно! И если человек приходит сдавать такой билет, мы не можем принять его за ту цену, что он заплатил. Он неликвидный! Настоящую цену заклеивают, дыроколом убирают и так далее».

13 ноября комитет Госдумы по культуре провел круглый стол, где законодательную инициативу о возврате билетов разобрали буквально по косточкам.

«За этот год мы потеряли на возвратах билетов около 3 миллионов рублей, — говорит директор Государственного театра наций Мария Ревякина. — Это много, поскольку нас финансирует бюджет. Перекупщики приходят за день до спектакля и вываливают эти билеты».

Одной такой перекупщице Театр наций отказал в возврате денег за сданные накануне спектакля билеты. Суд вынес решение в пользу учреждения культуры.

«Суд, признал действия театра законными, — говорит Мария Ревякина. — Сославшись на Гражданский кодекс, на решения Верховных судов предыдущие, в том числе на Кодекс воздушного транспорта».

Представители театров, чиновники и депутаты выразили уверенность, что найдут управу и на других перекупщиков.

Что было раньше?

До 2010 года билеты в театр, согласно специальному письму Минкультуры, можно было вернуть «не позднее, чем за трое суток до дня проведения мероприятия с возмещением 50% стоимости билета». Затем штрафные санкции были отменены. И теперь организатор «зрелища» вынужден принять билет хоть за 5 минут до начала действия и возвратить покупателю его полную стоимость.

Лицо, сдающее билет накануне спектакля, «застраховано» законом о защите прав потребителей. Этим и пользуются перекупщики.

Законопроект, разработанный Министерством культуры, предлагает внести изменения в «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Чиновники предлагают запретить незаконную перепродажу билетов на театрально-зрелищные и культурно-просветительские мероприятия: спектакли, концерты, цирковые выступления и выставки.

В предлагаемой норме собираются учесть и опыт возврата железнодорожных и авиабилетов. Штрафные санкции в подобных случаях узаконены в Воздушном кодексе РФ и «Уставе железнодорожного транспорта РФ».

«Появление этого закона поможет и театрам, но это борьба не за наши интересы, а за зрителей, — считает генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин. — По позапрошлому году мы посчитали, что доход спекулянтов только на новогоднем «Щелкунчике» в Большом театре составил приблизительно около 1 млн евро. Причем мы считали по двойной цене, а они продают и по тройной, и выше».

Также в законопроекте предлагается разрешить продажу билетов только учреждениям культуры или тем, с кем организация заключила договор. Наконец, каждому учреждению чиновники хотят дать право самостоятельно разработать порядок возврата билетов и отказа в таких возвратах.

«Лишний билетик» станет золотым

Более того, согласно новому законопроекту, за реализацию билетов по стоимости выше номинала предусмотрена административная ответственность. Частным лицам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей предполагают наказывать штрафами от 200 до 500 тысяч рублей, юридических лиц — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Строгость наказания для спекулянтов, впрочем, усложнит жизнь и добросовестным зрителям. Представителей комитета Госдумы по культуре беспокоит, что формально под штраф может попасть любой человек, продающий перед спектаклем «лишний билетик».

«Сейчас законопроект прописан так, что продать лишний билет у театра будет невозможно, — отметила Елена Ямпольская. — Там штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Таких штрафов в КоАПе больше нет ни за что».

Впрочем, на эти резонные сомнения театральное сообщество отвечает уверенно: меньшими штрафами спекулянтов не напугать.

«Мы должны понимать, что перепродажа билетов — это черная налоговая дыра, — считает директор академического театра им. Вахтангова Кирилл Крок. — Эти люди «продают» чужую интеллектуальную собственность, они ничего в нее не вложили. Люди приезжают из глубинки, они не могут разобраться, где купить билет, и попадают в руки этого «черного оборота билетов». Это имиджевые потери для всей страны. Не надо бояться больших штрафов, эти люди зарабатывают миллионы. И для них 5 или 10 тысяч — это вообще не деньги».

Елена Ямпольская обратила внимание коллег на зарубежный опыт. Так, во Франции запрещена перепродажа билетов только на постоянной основе. Подобная формулировка в законе может защитить добросовестных зрителей, который захотят продать свой билет из-за форс-мажора, считают в комитете ГД.

В театр по паспорту

Еще одно предложение правительства — разрешить театрам и учреждениям культуры продавать именные билеты.

«Предлагается ввести такое понятие, как именные билеты, — комментирует идею заместитель министра культуры РФ Павел Степанов. — Здесь мы исходим из той практики, которая складывается на сегодняшний день. Она связана с теми представлениями, которые пользуются не просто повышенной, а очень-очень большой популярностью, где предложение никак не может удовлетворить спрос».

В министерстве апеллируют к опыту Большого театра — туда действительно часть зрителей пускают в зал по паспорту.

«У нас есть программа «Большой — молодым», когда мы продаем билеты тем, кому от 18 до 25 лет, в 10 раз дешевле, чем для обычного зрителя. Для них мы продаем именные билеты и пускаем по паспортам. Может быть, и другим театрам будет интересна эта возможность», — поделился с коллегами Владимир Урин.

Однако, по мнению членов комитета Госдумы по культуре, повсеместное введение именных билетов может вызвать огромные очереди на входе и неудобства для посетителей.

При обсуждении представитель театрального сообщества сошлись на мнении, что именной билет — не обязанность театра, а право. Пользоваться им или нет — каждый решит самостоятельно.

Споры вызвало и следующее предложение, прописанное в тексте законопроекта: «Театры, музыкальные и танцевальные коллективы, концертные организации, концертные залы, цирки и музеи размещают на своих официальных сайтах в сети «Интернет», а также на специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в местах, доступных для посетителей таких организаций: образец билета, цену на него, кто может продавать, расписание представлений, которые можно посетить по именным билетам».

«Для театров репертуарных это можно реализовать, — считает Евгения Селезнева, начальник юридического департамента Московского международного Дома музыки. — Но у нас бывает по девять мероприятий в день, и мы продаем билеты за год! Разместить всю информацию на стенде нереально».

Разумный компромисс

Законопроект, направленный против «билетной мафии», Государственная дума рассмотрит на следующей неделе. Ко второму чтению в тексте законопроекта должны быть учтены интересы всех сторон, считают в комитете по культуре.

«Мы с большим уважением относимся к тематике законопроекта и его в целом поддерживаем. Наша задача — уже сейчас начать улучшение текста законопроекта, готовить его ко второму чтению, — говорит председатель комитета Елена Ямпольская. — Нужно помочь довести законопроект до такого состояния, чтобы он был рабочим. Чтобы интересы столичных и провинциальных театров, зрителей и распространителей билетов были сведены в некоем разумном компромиссе».

Депутаты профильного комитета считают, что нынешний законопроект должен дополнить закон о борьбе с сайтами-«зеркалами», на которые сейчас практически невозможно воздействовать в правовом поле.