Путин рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине

Сингапур, 15 ноября. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине. Об этом российский лидер сообщил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Сингапуре.

Путин также попросил передать лидеру КНР наилучшие пожелания.

«Надеюсь, что в ближайшее время на полях «двадцатки» нам удастся встретиться с председателем Си Цзиньпином, поговорить и о стратегической стабильности, и по вопросам развития двусторонних отношений», — сказал Владимир Путин​​​.

Он подчеркнул, что встретиться с Ли Кэцяном на полях Восточно-Азиатского саммита и саммита АСЕАН нужно было обязательно. Владимир Путин отметил, что находится в постоянном контакте с Си Цзиньпином. Президент РФ также сказал, что, благодаря усилиям правительств двух стран, торгово-экономические связи России и Китая развиваются впечатляющими темпами и создают хорошую базу для стратегического партнерства государств.

Ли Кэцян передал Путину искренний привет от Си Цзиньпина. По словам премьера Госсовета КНР, Китай готов вместе с РФ реализовать достигнутые ранее договоренности, чтобы сотрудничество двух стран достигло поставленных целей.