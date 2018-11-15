В Брюсселе назвали дату экстренного саммита ЕС по Brexit

Брюссель, 15 ноября. Экстренный саммит Евросоюза по выходу Великобритании состоится 25 ноября, сообщил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Брюсселе.

Еврокомиссия в среду, 14 ноября, опубликовала 585-страничный проект договора по Brexit. На данный момент 27 стран-членов Евросоюза изучают проект соглашения.

В ЕС приняли решение провести экстренный саммит по Brexit. На встрече представители государств объединения поделятся оценками этого меморандума. Глава Евросовета выразил надежду, что комментариев не будет много.

«Он [саммит] состоится в воскресенье, 25 ноября, в 9.30 утра [11.30 по московскому времени]», — констатировал Туск.

Ранее сообщалось, что палата лордов парламента Великобритании окончательно утвердила в среду вечером правительственный вариант законопроекта о выходе страны из ЕС, передает Infox.