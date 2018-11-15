Сирия: корреспондент ФАН побывал на научной олимпиаде в Хасаке

Дамаск, 15 ноября. Управление образования в сирийской провинции Хасака провело второй этап научных олимпиад среди студентов по математике, физике, химии, науке и информатике. Всего в конкурсе участвовало 250 человек. Соответствующую информацию предоставил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Пять лучших учеников из каждой олимпиады будут соревноваться на третьем этапе соревнования, который будет проходить уже на уровне области.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что после ухода террористических организаций из ряда провинций Сирии официальные власти приступили к восстановлению инфраструктуры, разрушенной за годы военного конфликта. В том числе был организован ремонт учебных заведений, чтобы дети смогли продолжить свое обучение, которое было поставлено на долгую паузу.

С начала нового учебного года сотни сирийских школ распахнули свои двери для новых учеников сразу в нескольких освобожденных регионах.

Постепенное возвращение к стабильности свидетельствует в первую очередь о том, что сирийские жители чувствуют себя безопасно в присутствии органов внутренней безопасности САР. После ухода боевиков сирийцы, которые были вынуждены покинуть родные дома, стали возвращаться на родину.

Часть Хасаки до сих пор остается под управлением курдских формирований, которые пытаются навязать людям свой язык, культуру и новую программу обучения. В итоге жителям оккупированных курдами районов приходится возить своих детей в школы, находящиеся под контролем сирийской правительственной армии. Однако даже это приводит к определенным сложностям.

Ранее ФАН сообщало, что курдское руководство осознанно пытается помешать арабским детям обучаться в школах, принадлежащих сирийскому правительству. В частности, курды перекрывают дорогу автомобилям, которые едут в районы, находящиеся под контролем САА.