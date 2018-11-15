Сидящий на «макарошковой диете» депутат ответил коллегам, жалующимся на цены в столовой Госдумы

Депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн пожаловался на цены в парламентской столовой. На своей странице в Twitter он опубликовал фотографию меню. На изображении видно, что стоимость блюд находится в пределах 200 рублей. Например, порция плова с индейкой стоит 171 рубль, борщ обойдется парламентарию в 88 рублей, салат из свежих помидоров — 39 рублей, а одна порция компота стоит 28 рублей.

«Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере 10-15 лет», — цитирует «Пятый канал» слова Александра Хинштейна.

По словам депутата, подобным образом он хотел развенчать миф о «копеечных» ценах в столовой Госдумы. Тем не менее он добавил, что стоимость парламентского обеда нельзя назвать и «безумно высокой», которая бы выходила за границы разумного.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к другому депутату, члену Саратовской областной думы Николаю Бондаренко, который, в отличие от коллег, вынужден еще сильнее ограничивать себя в питании.

Парламентарий решил в течение месяца питаться на три с половиной тысячи рублей, что соответствует примерной стоимости продуктовой корзины в регионе. «Министерская», или «макарошковая», диета депутата предполагает отсутствие большинства привычных продуктов, составляющих необходимую часть каждодневного рациона: мяса, овощей, кисломолочной продукции.

Бондаренко усомнился, что депутаты Госдумы постоянно питаются в парламентской столовой, поскольку их заработная плата позволяет им обедать в более изысканных местах.

«Я думаю, что зарплата 400-500 тысяч рублей и социальные блага — служебные автомобили, компенсация расходов на мобильную связь и перелеты — позволяет депутатам питаться так, как им хочется. Сомневаюсь, что основная масса членов Государственной думы питается в столовой, потому они предпочитают трапезы в дорогих престижных ресторанах, и мое мнение разделяет большинство граждан нашей страны», — разъяснил депутат.

Единственное, в чем согласился Бондаренко со своим коллегой, — это в том, что стоимость действительно не выходит за рамки разумного.

«Что касается самой столовой, то по озвученным ценам могу сказать следующее: они находятся на среднем уровне», — добавил собеседник ФАН.

По мнению депутата, стоимость обеда в парламентской столовой ниже цен на отдельные продукты, которые вынуждены покупать россияне.

Напомним, политик решил соблюдать «министерскую диету» в течение месяца после скандала с бывшим министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Женщина выразила уверенность в том, что тратя три с половиной тысячи рублей в месяц на продукты, можно обеспечить себе полноценный рацион, «удовлетворяющий минимальные физиологические потребности», поскольку «макарошки стоят всегда одинаково». После этого заявления ее уволили.

Ранее INFOX.ru сообщало об итогах эксперимента Николая Бондаренко. Депутат назвал размер прожиточного минимума, предлагаемого властями, геноцидом российского народа.