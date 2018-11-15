Москва, 15 ноября. За минувшие сутки представители России в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали два случая нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо и Хама. Об этом говорится в опубликованном в четверг информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Российской частью <…> зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Хама – один», — говорится в документе.

Турецкая сторона в течение дня о нарушениях не сообщала. Центр по примирению враждующих сторон за данный период провел одну гуманитарную акцию: 450 продовольственных наборов общей массой 1,95 тонны было доставлено жителям населенного пункта Шейх-Рих провинции Хама.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий за последние 24 часа не подписывались. На данный момент к режиму перемирия присоединились 2518 населенных пунктов и 234 вооруженных формирования.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. На данный момент в стране продолжается борьба с отдельными очагами террористов, сохраняющих присутствие в САР. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в стране, а также возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.