Названы траты США на войны за последние 20 лет

Вашингтон, 15 ноября. За последние 20 лет Соединенные Штаты Америки потратили на ведение войн около 5,9 триллиона долларов. Об этом говорят результаты исследования профессора Брауновского университета Неты Крауфорд.

Согласно докладу, в эту сумму входят не только потраченные американским министерством обороны деньги, но и «расходы, связанные с войной» Госдепа. В их число вошли финансирование ухода за ветеранами войн, проценты по долгу за войны, а также предотвращение террористических актов и реагирование на них.

Как пишет «Свободная пресса», в исследовании говорится, что с 2001 года в войнах с участием Соединенных Штатов погибло более 480 тысяч человек. Как передает телеканал «МИР 24», половина из жертв – мирные жители. При этом 10 миллионов человек были вынуждены покинуть место постоянного проживания из-за боевых действий.