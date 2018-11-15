Эксперт объяснил, зачем была нужна встреча Путина и Пенса
Президент Российской Федерации Владимир Путин и вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Восточноазиатского саммита (ВАС). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Владимир Путин обменялся с Майклом Пенсом рукопожатием, а также пообщался с ним через переводчика. Общение было недолгим — около двух минут. Кроме того, к общению Пенса и Путина присоединился советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
В настоящий момент в Восточноазиатском саммите принимают участие 18 стран: государства-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговые партнеры организации — Российская Федерация, Австралия, Индия, Китай, Корея, Новая Зеландия, Соединенные Штаты и Япония.
Заметим, что на нынешнем саммите Россия впервые представлена на уровне главы государства.
Подготовка встречи с Трампом
Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что разговор Владимира Путина и вице-президента США в силу его непродолжительности, очевидно, носил протокольный, технический характер. Путин и Пенс наверняка за эти две минуты обсудили вопросы, связанные с подготовкой встречи президентов России и США.
«Это сейчас главная тема, по которой за две минуты можно обсудить ее нюансы. В разговоре Путина и Пенса нет ничего необычного и сенсационного, президент России легко и без затруднений общается с ведущими политиками мира на всех мероприятиях, в которых он принимает участие», — пояснил Максим Жаров.
По мнению политолога, от второй личной встречи Путина и Дональда Трампа не стоит ждать прорыва. Внутриполитическая ситуация в США после промежуточных выборов проще для Трампа не стала, российско-американские отношения все еще находятся в глубоком кризисе. После первой встречи с Путиным Трамп во внутренней политике предпринял попытку дрейфа от навязываемых ему истеблишментом правил исполнения обязанностей президента и нельзя сказать, что здесь Трамп совсем не добился никакого результата.
«Пропасть между Трампом-президентом и истеблишментом продолжает расширяться, и это неизбежно будет сказываться и на российско-американских отношениях в негативном плане. Без радикальной чистки своей команды и своей администрации Трамп не сможет самостоятельно править Америкой и вести дело к оздоровлению отношений России и США. До встречи с Путиным Трамп эту чистку осуществить вряд ли успеет, поэтому от нее и не стоит ждать прорыва», — резюмировал Максим Жаров.