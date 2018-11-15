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Путин и Моди пообщались перед началом саммита в Сингапуре

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Путин и Моди пообщались перед началом саммита в Сингапуре

Сингапур, 15 ноября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщались перед началом Восточно-азиатского саммита в Сингапуре.

Путин и Моди общались через переводчика на выставке перед началом пленарного заседания. К разговору присоединился глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отметим, что накануне лидеры двух стран также пообщались «на ногах» в ходе торжественного приема.

Напомним, российский президент Владимир Путин находится с трехдневным визитом в Малайзии. В саммите участвует 18 стран: члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также Россия, Индия, Китай, Корея, США, Япония, Корея и Австралия.

Автор: Денис Коробейников
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