Пятиклассник из Ленобласти представлен к награде за спасение погибающего в лесу грибника

Пятиклассника из города Выборг Ленинградской области представили к награде за спасение пострадавшего мужчины. В августе этого года Арсений Павлов вместе с дедушкой пошел за грибами. Когда они шли по лесу, школьник наткнулся на лежащего почти в бессознательном состоянии мужчину. Как выяснилось позже, у пострадавшего случился инсульт.

Мальчик не растерялся и побежал за помощью — о происшествии он сообщил местным лесникам и вызвал на место врачей и сотрудников МЧС.

«Спасатели оказали первую помощь и отвезли пострадавшего в Выборгскую межрайонную больницу. Предположительно, у пострадавшего случился инсульт», — рассказали Федеральному агентству новостей в пресс-службе правительства Ленобласти.

Оказалось, что пострадавший пролежал в лесу больше суток. Самостоятельно ни подняться, ни позвать на помощь он не мог. По словам врачей, спасший его мальчик подоспел как раз вовремя. Если бы было упущено время, то пациента уже едва ли удалось бы спасти.

«Я был немного в шоковом состоянии, испугался, что человек без чувств был. Но потом побежал и позвал на помощь. Подумал, что необходимо срочно помочь человеку», — рассказал Арсений корреспонденту ФАН.

После героического поступка пятиклассника Арсения наградили на линейке 1 сентября. Перед всей школой ему вручили грамоту за героический поступок. Скоро мальчику предстоит получить почетную грамоту из рук пожарных и членов правительства Ленинградской области.

«Он смог быстро сориентироваться и позвал на помощь. Вообще он у нас активный мальчик, — сообщил ФАН папа пятиклассника Максим Павлов. — Арсений играет в сборной команде гимназии по футболу».

Как стало известно нашему изданию, Арсений Павлов в свои юные годы достиг больших успехов в футболе. Мальчик стал лучшим в областном первенстве по футболу. А в ближайшее время собирается поехать на сборы в академию «Зенита».

Там он примет участие в выборе перспективных юных игроков — и, возможно, в будущем сможет играть в составе ФК Петербурга.