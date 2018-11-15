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«Украина радуется зря»: киевский эксперт объяснил настоящую цель санкций США против России

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«Украина радуется зря»: киевский эксперт объяснил настоящую цель санкций США против России

Киев, 15 ноября. Украина зря радуется новым санкциям США против России, считает киевский эксперт-международник Илия Куса. Он объяснил, что настоящая цель ограничительных мер Вашингтона заключается в собственном пиаре.

«У нас любят придумывать громкие эпитеты к санкциям, но на самом деле они довольно слабы», — подчеркнул эксперт.

В беседе с украинским изданием «Апостроф» Куса напомнил, что под действие очередных санкций попали только три россиянина и девять организаций. В серьезности таких мер международник усомнился.

Он предположил, что на самом деле с помощью санкций администрация американского президента Дональда Трампа занимается собственным пиаром. Как подчеркнул Куса, вводя новый пакет ограничений, Вашингтон руководствовался «больше собственными интересами, чем интересами Украины».

«Украина радуется зря»: киевский эксперт объяснил настоящую цель санкций США против России

На прошлой неделе Минфин США опубликовал новый список антироссийских санкций по ситуации в Крыму и на Украине. Под действие ограничений, в частности, попали несколько крымских санаториев. Однако, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, санкции не повлияют на развитие республики.

Украинцы в Сети напомнили приветствовавшему санкции президенту Украины Петру Порошенко, что на самом деле нововведения невыгодны в первую очередь Киеву. Ранее, как передавала «Газета.ру», в США заявили, что очередной антироссийский пакет санкций Вашингтон не успеет принять до конца 2018 года.

«Украина радуется зря»: киевский эксперт объяснил настоящую цель санкций США против России

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Крым вошел в состав РФ четыре года назад по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей. Российская сторона обращала внимание, что полуостров стал частью РФ в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.

Автор: Василий Котов
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