«Украина радуется зря»: киевский эксперт объяснил настоящую цель санкций США против России

Киев, 15 ноября. Украина зря радуется новым санкциям США против России, считает киевский эксперт-международник Илия Куса. Он объяснил, что настоящая цель ограничительных мер Вашингтона заключается в собственном пиаре.

«У нас любят придумывать громкие эпитеты к санкциям, но на самом деле они довольно слабы», — подчеркнул эксперт.

В беседе с украинским изданием «Апостроф» Куса напомнил, что под действие очередных санкций попали только три россиянина и девять организаций. В серьезности таких мер международник усомнился.

Он предположил, что на самом деле с помощью санкций администрация американского президента Дональда Трампа занимается собственным пиаром. Как подчеркнул Куса, вводя новый пакет ограничений, Вашингтон руководствовался «больше собственными интересами, чем интересами Украины».

На прошлой неделе Минфин США опубликовал новый список антироссийских санкций по ситуации в Крыму и на Украине. Под действие ограничений, в частности, попали несколько крымских санаториев. Однако, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, санкции не повлияют на развитие республики.

Украинцы в Сети напомнили приветствовавшему санкции президенту Украины Петру Порошенко, что на самом деле нововведения невыгодны в первую очередь Киеву. Ранее, как передавала «Газета.ру», в США заявили, что очередной антироссийский пакет санкций Вашингтон не успеет принять до конца 2018 года.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Крым вошел в состав РФ четыре года назад по итогам референдума, на котором за воссоединение с Россией проголосовали более 95% местных жителей. Российская сторона обращала внимание, что полуостров стал частью РФ в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.