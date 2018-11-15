Трамп назначил на должность посла в Южной Африке дизайнера сумок

Вашингтон, 15 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил о решении назначить дизайнера сумок Лану Маркс новым послом страны в Южной Африке, сообщили в пресс-службе Белого дома.

В администрации Трампа отметили службу Маркс в Совете по женскому лидерству в Гарвардской школе Кеннеди. Кроме того, в Белом доме обратили внимание на ее прошлое школьное образование, полученное в Южной Африке.

Дизайнер говорит на 2 из 11 официальных языках Южной Африки. Как передает телеканал CNN, она также остается членом гольф-клуба Mar-a-Lago, который принадлежит Трампу. Некоторые источники также сообщают, что в клубе Маркс отмечала свадьбу своей дочери.

Ранее Трамп объяснил поражение Республиканской партии на выборах в США фальсификациями со стороны демократов.