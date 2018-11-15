В Петербурге прошло первое заседание по бракоразводному процессу в семье Кержаковых. ФАН-ТВ

В Петроградском районном суде Петербурга состоялось первое заседание бракоразводного процесса в семье футболиста Александра Кержакова и его жены Миланы Кержаковой. Супруга спортсмена требует определить место жительства ребенка и размер алиментов.

Судебное заседание проходило в открытом режиме, однако ни один из супругов не явился в суд, интересы обеих сторон представляли адвокаты. Судом было разрешено 18 ходатайств и выслушаны позиции сторон. В частности адвокаты Александра Кержакова просили приобщить к делу выписки из медкарт о том, что Милана Кержакова находилась на лечении в психоневрологическом учреждении, а также лечилась от наркозависимости. Адвокаты Кержакова заявили о ходатайстве по проведению комплексной судебно-психиатрической экспертизы Милане Кержаковой и попросили приобщить к делу фотографии и видео, где Милана лично признается в употреблении наркотических и психотропных веществ. Однако адвокаты супруги футболиста представили справку из наркологического учреждения, что Милана здорова, а в клиниках она лечилась от депрессии, связанной со смертью отца и постоянными изменами мужа. По словам представителей Миланы Кержаковой, муж заставил ее признаться в употреблении наркотических веществ и алкогольной зависимости, иначе не даст ей видеться с ребенком, но пока фактического подтверждения этим заявлениям предоставлены не были. По словам адвокатов Кержакова между Миланой и ее сыном Артемием отсутствует детско-родительская связь, поэтому они будут настаивать на том, чтобы ребенок жил с отцом.

«С нашей стороны были предоставлены достаточно серьезные весомые доказательства, заявлено ходатайство о назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Представителями Кержаковой Миланы были даны ложные показания в суде о том, что Кержаков Александр препятствует встречам Миланы со своим сыном – это категорическая ложь. Александр принес на руки ребенка, также в комнате находилась няня. Ребенок, посмотрев на Милану, с дикими криками побежал к няне и бросился на руки», – рассказывает Ирина Куликова, адвокат Александра Кержакова.

На заседании допросили трех свидетелей: няню и прабабушку ребенка Кержаковых, а также водителя футболиста. Свидетели во многом не сошлись в показаниях. В частности няня утверждала, что большую часть времени она проводила с ребенком. В отсутствии Александра Кержакова мать редко заходила к ребенку. Когда Милана ушла от мужа вместе с ребенком и няней к родителям, Александру не всегда давали видеть ребенка. А с декабря 2017 года по май 2018 няня вообще не видела Милану, поскольку та находилась то на лечении, то занималась благотворительным фондом. А вот бабушка наоборот настаивала, что как только Милана переехала в отчий дом, вся семья следила за малышом и Милана особенно. Александра она любит до сих пор и готова была пойти на все ради мужа.

«Милана всю жизнь и в дальнейшем его любит, она хочет сохранить семью, она выросла в такой семье, в которой таких вещей нет и не могло быть. Дедушки и бабушки жили до тех пор, пока не умирали. А со стороны его у меня нехорошее подозрение. Пока был жив Вадим Альбертович было все чудесно, и вдруг нет человека, нет ничего, чуть ли не на следующей неделе начал выдавать перлы, начал уходить из дома», – говорит Елена Анепир, бабушка Миланы Кержаковой.

Однако факты говорят об обратном. В мае 2018 года, когда Александр Кержаков приехал навестить сына на дачу семьи Тюльпановых, кроме няни с ребенком не было ни матери, ни бабушки, а был агрессивно настроенный работник, который набросился на него с топором. После этого случая Александр Кержаков решил забрать ребенка к себе домой, где он и находится по настоящее время. По словам няни и адвокатов за все это время Милана Кержакова виделась с ребенком несколько раз и не настаивала на встречах. Сейчас в присутствии психологов родной полуторагодовалый сын Артемий называет ее тетей.

Адвокат Миланы Александр Добровинский, настаивает, чтобы его подзащитная не являлась на заседания, дабы не нанести себе еще большую психологическую травму. По словам адвокатов, вопрос алиментов вторичен, сейчас главное определить с кем будет проживать полуторагодовалый ребенок.

«Она молодая мать, которая живет без ребенка, она эмоционально очень ко всему подходит, поэтому тот взрыв, который может произойти после заседания или на заседании я не считаю, что он полезен. Пришли к выводу, что защита возьмет весь удар на себя. Я считаю, что у детей должен быть отец, и должна быть мать и без этого вырастить полноценного человека и гражданина нашей страны просто невозможно», – говорит Александр Добровинский, адвокат Миланы Кержаковой.

В результате суд принял решение отложить рассмотрение ходатайства о проведении Милане Кержаковой комплексной судебно-психиатрической экспертизы до получения всех запрошенных медицинских документов. Суд определил место жительства ребенка с матерью, однако, по словам адвокатов Александра Кержакова, реализовать это на данный момент не является возможным, поскольку ребенок отвык от матери. Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря.