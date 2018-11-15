«Руководство к действию для убийц»: в Госдуме поддержали предложение ФРГ закрыть «Миротворец»

Москва, 15 ноября. МИД Германии потребовал от украинских властей закрыть печально известный сайт «Миротворец». С подобным требованием власти ФРГ выступили, после того как в базу «Миротворца» был внесен бывший глава ФРГ Герхард Шредер.

«В прошлом мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне и настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас», — заявили в немецком МИД.

Член комитета Государственной думы РФ Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей объяснил позицию властей Германии относительно украинского сайта.

«Мы давно требовали закрыть этот сайт, «Миротворец». Это практическое руководство к действию для убийц, для тех, кто охотится на противников киевского режима», — возмущается парламентарий.

Дело в том, что действия «Миротворца» в Сети часто приводили к ужасным последствиям в реальной жизни.

«Как вы знаете, [украинский журналист] Олесь Бузина был убит по наводке этого сайта, много других украинских общественных деятелей пострадали из-за него», — поясняет собеседник ФАН.

Поэтому опасность «Миротворца» очевидна, продолжает депутат.

«Это чудовищный сайт. Как он существует в такой цивилизованной в целом стране, как Украина, непонятно», — недоумевает Морозов.

Исходя из этого, указывает парламентарий, можно понять инициативу МИД ФРГ.