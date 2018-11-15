«Руководство к действию для убийц»: в Госдуме поддержали предложение ФРГ закрыть «Миротворец»
Москва, 15 ноября. МИД Германии потребовал от украинских властей закрыть печально известный сайт «Миротворец». С подобным требованием власти ФРГ выступили, после того как в базу «Миротворца» был внесен бывший глава ФРГ Герхард Шредер.
«В прошлом мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне и настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас», — заявили в немецком МИД.
Член комитета Государственной думы РФ Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей объяснил позицию властей Германии относительно украинского сайта.
«Мы давно требовали закрыть этот сайт, «Миротворец». Это практическое руководство к действию для убийц, для тех, кто охотится на противников киевского режима», — возмущается парламентарий.
Дело в том, что действия «Миротворца» в Сети часто приводили к ужасным последствиям в реальной жизни.
«Как вы знаете, [украинский журналист] Олесь Бузина был убит по наводке этого сайта, много других украинских общественных деятелей пострадали из-за него», — поясняет собеседник ФАН.
Поэтому опасность «Миротворца» очевидна, продолжает депутат.
«Это чудовищный сайт. Как он существует в такой цивилизованной в целом стране, как Украина, непонятно», — недоумевает Морозов.
Исходя из этого, указывает парламентарий, можно понять инициативу МИД ФРГ.
«Они призваны защищать безопасность своих граждан. Учитывая репутацию этого сайта, видимо, [они] исходят из того, что появление там фамилии Герхарда Шредера может угрожать его жизни и безопасности. Поэтому МИД Германии сейчас настойчиво требует закрытия этого сайта», — резюмировал депутат.