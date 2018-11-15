Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

СКР завел дело на учительницу, избившую школьника в Хабаровском крае

55
0 Оставить комментарий

СКР завел дело на учительницу, избившую школьника в Хабаровском крае

Комсомольск-на-Амуре, 15 ноября.  Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело после избиения ребенка учителем в одной из школ Комсомольска-на-Амуре.

В Сети появилось видео инцидента, на котором учительница бьет мальчика в школьном коридоре. Ребенок якобы мешает вести урок. СУ СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по статьям 117 УК РФ (истязание) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как сообщает «Дейта», следствие установит условия жизни и воспитания ребенка, также следователи дадут оценку действиям должностных лиц учебного заведения.

Губернатор Хабаровского Края Сергей Фургал, комментируя инцидент, заявил, что педагогам нужно держать себя в руках, несмотря на архитяжелую работу.

«Я понимаю, что работа архитяжелая, работать учителем сегодня — чуть ли не каждый день совершать подвиг. Я прошу вас, пожалуйста, сдерживайте себя. Давайте свою раздражительность и нервы оставим за порогом», — отметил губернатор. 

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.