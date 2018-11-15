СКР завел дело на учительницу, избившую школьника в Хабаровском крае

Комсомольск-на-Амуре, 15 ноября. Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело после избиения ребенка учителем в одной из школ Комсомольска-на-Амуре.

В Сети появилось видео инцидента, на котором учительница бьет мальчика в школьном коридоре. Ребенок якобы мешает вести урок. СУ СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по статьям 117 УК РФ (истязание) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как сообщает «Дейта», следствие установит условия жизни и воспитания ребенка, также следователи дадут оценку действиям должностных лиц учебного заведения.

Губернатор Хабаровского Края Сергей Фургал, комментируя инцидент, заявил, что педагогам нужно держать себя в руках, несмотря на архитяжелую работу.