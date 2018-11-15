Превосходство очевидно: в ГД не удивились реакции США на российские «сумасшедшие машины»

Пресса Соединенных Штатов Америки назвала российскую военную технику «сумасшедшими машинами» в хорошем смысле этого слова. К такому выводу пришел обозреватель аналитического журнала The Drive Джозеф Тревитик, он посмотрел ролик, опубликованный министерством обороны России к 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

«На вооружении военных химиков стоят современные разведывательно-химические машины РХМ-6, различные комплексы для сбора, обработки и анализа данных, мобильные лаборатории, а также роботы радиационной и химической разведки и огнеметы — от ручных РПО до тяжелых ТОС-1А «Солнцепек», — говорилось в пояснении Минобороны к видео.

Ситуацию в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал председатель комитета Государственной думы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов. Восхищенная реакция американцев на российское вооружение не удивила парламентария, поскольку это закономерный результат многолетнего труда, и по многим параметрам российские оружейники превзошли «коллег» с Запада.

«Российские вооружения отвечают современным требованиям. Комплекс мер, который мы реализовывали на протяжении последних десяти лет, позволяет сказать, что наше оружие не только не уступает аналоговым образцам наших «коллег», но и по целому ряду параметров превосходит их», — констатировал член нижней палаты парламента.

«Оценивать победу… Я думаю, что нынешние высокотехнологичные образцы вооружений оценивать становится все сложнее и сложнее», — резюмировал Владимир Шаманов.

Напомним, ранее журнал The National Interest сравнил зенитный ракетный комплекс HQ-9 китайского производства, который является аналогом российского С-300, и пришел к выводу, что азиатский комплекс превосходит отечественное вооружение.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, китайские комплексы превосходят российские разве что только по своей стоимости. Тактико-технические характеристики С-300 значительно превосходят характеристики HQ-9. В частности, отечественные ракеты могут развивать большую скорость полета, а также поражать больше целей. Кроме того, на международных рынках российская продукция пользуется куда большим спросом, нежели китайская. Страны, которые могут позволить себе приобрести вооружение российского производства, непременно выберут именно его.

«АиФ» в свою очередь сообщал, что военные могут использовать ТМС-65У для очистки транспортных средств от химических веществ или создания мощных дымовых завес.