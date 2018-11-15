«Справится только российская компания»: как США будут ремонтировать Ми-17 в Афганистане

Москва, 15 ноября. Многопрофильное авиационное специализированное управление Минобороны США ищет подрядчиков для проведения капитального ремонта многоцелевых российских вертолетов Ми-17 (Ми-8), принадлежащих армии Афганистана. Объявление появилось на сайте государственных закупок США.

Пентагон рассчитывает, что компания сможет использовать сертифицированные в России запчасти и агрегаты. Детали должны иметь сертификацию Московского вертолетного завода им. Миля и Межгосударственного авиационного комитета России. Согласно документам, планируется обновить планер винтокрылых машин, также заменить бортовое оборудование. При этом количество подлежащих ремонту вертолетов не указывается.

Ранее министерство планировало заменить Ми-17 американской воздушной техникой. Как считают эксперты, только российские компании соответствуют всем заявленным в документе требованиям. Они уточнили, как США будут ремонтировать Ми-17 в Афганистане.

Как пишет RT, на вооружении афганской армии находятся около 80 вертолетов Ми-17. Из них 63 машины относятся к военно-транспортной модификации (Ми-17В-5), были поставлены Кабулу в 2011 году по контракту «Рособоронэкспортом» за 1,3 миллиарда долларов. Все свои обязательства Москва выполняла перед заказчиком до осени 2014 года.

Как уточнил директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, вертолеты были куплены на средства так называемого вертолетного фонда, главным спонсором которого являются США. Эксперт добавил, что на момент сделки Вашингтон не мог договориться по условиям технического обслуживания. Кроме того, он подчеркнул, что с 2014 года часть машин могла быть повреждена в боях с талибами или из-за ошибок в эксплуатации.

Нессар уверен, что Вашингтон принял «адекватное решение», закупив Ми-8, так как эти вертолеты хорошо зарекомендовали себя в сложных климатических условиях Афганистана. Он напомнил, что в Афганистане отказались от услуг РФ по обслуживанию военной техники из-за обострения политической ситуации и ухудшения отношений России и США.

По мнению директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, сотрудничать с Россией по данному проекту Западу ничего не мешает, так как санкции не касаются поставки запчастей и ремонта военной техники, произведенной в СССР или России. Он также уверен, что требования Пентагона, отраженные в государственной закупке, может удовлетворить только фирма из РФ. По его словам, «справится только российская компания». Эксперт напомнил, что именно холдинг «Вертолеты России» владеет всеми правами на сертифицированный ремонт с использованием подходящих для этого изделий.

Ранее морпехи США задействовали в учениях российские вертолеты Ми-17 и Ми-24. Оперативное соединение воздушных и наземных сил морской пехоты США использовало для учебных целей российские вертолеты. В частности, в ходе маневров российские боевые машины выступили как потенциальный противник американских морских пехотинцев. Пилоты имитировали «ведение разведки позиций американских войск», а также изображали «нанесение ударов по воздушным и наземным объектам» Вооруженных сил США.

Военные использовали два вертолета, которые были взяты в аренду у частного иностранного подрядчика или у союзников по НАТО.