Росконтроль определил лучший майонез

Москва, 15 ноября. Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль», «Ростест-Москва», а также Федеральный научный центр пищевых систем имени Горбатова РАН провели экспертизу майонеза, который продают на российских прилавках.

В исследовании участвовали бренды «Слобода/Живая еда», «Московский провансаль/Я люблю готовить», «СКИТ», «Вкуснотека», «Mr. Ricco», «То, что надо!» и «Billa».

«Вкуснотека» и «Mr. Ricco» показали самые худшие результаты. Как пояснили специалисты, в их составе был обнаружен не указанный в маркировке крахмал. Продукция была занесена в черный список Росконтроля.

Замечания также были сделаны маркам «Billa», «То, что надо!» и «СКИТ». Эксперты указали на содержание консервантов в майонезе, а также недостаточную массовую долю яичных продуктов.

Однако среди участников экспертизы оказались бренды, чья продукция полностью соответствует ГОСТ. Это майонез производителей «Слобода/ Живая еда» и «Московский провансаль/Я люблю готовить», передает «Известия».