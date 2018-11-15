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Коммунист Коновалов официально вступил в должность главы Хакасии

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Коммунист Коновалов официально вступил в должность главы Хакасии

Абакан, 15 ноября. Валентин Коновалов, победивший на выборах главы Хакасии 11 ноября, официально  вступил в должность.

Во время церемонии инаугурации он пообещал соблюдать федеральное и региональное законодательство, конституцию, а также добросовестно выполнять обязанности главы республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее Коновалов сообщал, что после вступления в должность проведет встречи с представителями партий Верховного Совета Хакасии, с главами общественных организаций и министерств для формирования коалиционного правительства.

Напомним, Коновалов родился в 1987 году в городе Охотске Хабаровского края. Вступил в КПРФ в 2007 году. Он активно занялся партийной деятельностью в 2009 году, после избрания секретарем Абаканского отделения КПРФ. В 2018 году был избран первым  секретарем Комитета Хакасского регионального отделения КПРФ, сообщает Infox.ru.

Во втором туре губернаторских выборов он был единственным кандидатом. За него проголосовали 57,57% избирателей.

Автор: Денис Коробеников
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