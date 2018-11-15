Чтобы потом не было мучительно больно: депутат Госдумы рассказал, зачем запрещать газировку в школах

В Государственной думе выступили с предложением запретить продажу газировки и сладостей в школе. С обращением на имя премьер-министра Дмитрия Медведева выступил член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев.

«Прошу вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажу несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, а также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара» — сказано в обращении депутата, передает РИА Новости.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей автор инициативы рассказал о плюсах запрета продажи сладостей в школах.

«Сейчас в обществе, в прессе, в правительстве поднимается вопрос, что газировка — это не полезный, а весьма вредный продукт», — объясняет Свищев.

Дело в том, что население России страдает от ожирения и болезней, вызванных излишним содержанием сахара в продуктах. Диабет и подобные ему проблемы проще предотвратить, чем лечить, так что данная инициатива защищает детей от заболевания.

«Начинать нужно с малого: запретить продажу в школах газировки и других сладких продуктов, — предлагает депутат. — Надо еще с детства прививать людям правила здорового питания, чтобы потом не было мучительно больно. Чтобы мы не тратили деньги на лечение детского ожирения и сахарного диабета».

Кроме того, помимо сладких продуктов, в школах продается огромное количество вредных продуктов, которыми детей буквально пичкают, возмущается парламентарий.

«Это и снеки, и чипсы, и жвачки!» — перечисляет Свищев.

Причиной, по которой парламентарий предложил ввести запрет продажи сладостей в школах, является последняя инициатива Белого дома.

«Сейчас я повторно поднял этот вопрос, потому что правительство выступило с инициативой ввести акциз на сахаросодержащие газировки. Но куда пойдут эти деньги? — задается вопросом парламентарий. — Если полученные с акцизов деньги пойдут просто на пополнение бюджета — это неправильно и несправедливо».

По мнению Свищева, эти деньги должны пойти на профилактику заболеваний, вызванных сахаром, на пропаганду здорового образа жизни.

«Тогда нам не придется тратить колоссальные деньги на лечение этих болезней. Надо изначально побороть эти заболевания в корне», — уверен собеседник ФАН.

Парламентарий уже выступал с подобной инициативой несколько лет назад, но тогда не был поддержан правительством.