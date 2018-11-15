Сирия сегодня: США пытаются убедить Россию в необходимости вывода иранских сил

Сирия, 15 ноября. Соединенные Штаты пытаются убедить Российскую Федерацию в необходимости вывода с территории Сирийской Арабской Республики (САР) иранских сил. В Государственном департаменте США считают, что для победы над террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ) нужно уничтожить сирийское правительство. Ким Чен Ын пожелал президенту САР Башару Асаду успешнее бороться с происками врагов. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

США не хотят видеть иранские силы

Соединенные Штаты пытаются убедить РФ в необходимости вывода иранских сил из Сирии, об этом заявил на брифинге спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

«Мы не видим, чтобы это было в чьих-то интересах, чтобы [в Сирии] были иранские силы, возможности по проецированию силы, в частности ракеты небольшого радиуса действия, которые могут угрожать другим странам… Наша задача в том, чтобы убедить всех, включая россиян, что это [вывод иранских сил] лучший способ обеспечить мирный результат, стабильность и безопасность не только в Сирии, но и во всем регионе», — заявил Джеффри на брифинге.

Советы от Госдепа

Кроме того, по словам Джеффри, разгром боевиков «Исламского государства» невозможен в САР без «фундаментальных изменений режима Сирии» и изменения роли Тегерана в регионе. Под «фундаментальными изменениями» Госдеп США понимает свержение законно избранного правительства Сирии во главе с Башаром Асадом.

«Мы также считаем, что невозможно добиться окончательной победы над ИГ1 до тех пор, пока не произойдут фундаментальные изменения с сирийским режимом и фундаментальные изменения роли Ирана в Сирии, что с самого начала повлияло на рост ИГ», — заявил он.

Американский чиновник также призвал Москву принять непосредственное участие в этих фундаментальных изменениях, а именно «использовать свое влияние» на официальный Дамаск.

Отметим, что президент Российской Федерации Владимир Путин является инициатором переговоров в Астане по урегулированию ситуации в САР. В столице Казахстана прошли девять раундов переговоров, главным решением которых стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно понизить уровень насилия на сирийской территории. Десятый раунд в астанинском формате состоялся 30 июля в Сочи.

Поздравления от КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Башара Асада с 48-й годовщиной «исправительного движения». Северокорейский лидер пожелал успехов в срыве вражеских планов. Послание Ким Чен Ына было опубликовано в четверг центральной северокорейской газетой «Нодон синмун».

«Исправительное движение» в Сирии началось в ноябре 1970 года, когда в ходе X съезда Партии арабского социалистического возрождения «Баас» генеральным секретарем партии был избран Хафез Асад, отец нынешнего руководителя Сирии. С этого момента Сирия начала проводить активные реформы, которые были призваны консолидировать страну и вывести ее на путь стабильности.

«По этому случаю я искренне желаю еще больших успехов вашему правительству и народу в справедливом деле срыва происков враждебных сил и сохранения независимости, безопасности и территориальной целостности страны», — говорится в послании Ким Чен Ына к Асаду.

1 Организация запрещена на территории РФ.