Собиравших деньги для ИГ в Сирии исламистов задержали в Томской области

Москва, 15 ноября. Группу исламистов, которая собирала деньги через закрытые чаты в мессенджере Telegram для боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, действующих на территории Сирии, задержали в Томской области. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

По информации Центра общественных связей ФСБ, члены группы публиковали в закрытых чатах мессенджера реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам «Исламского государства», которые воюют в Сирии.

Правоохранители в ходе обыска изъяли банковские карты, средства связи, электронные носители, экстремистскую литературу и атрибутику террористической организации. В группу исламистов входили россияне — сторонники создания так называемого всемирного исламского халифата.

По информации ведомства, задержанным членам группы были предъявлены обвинения в финансировании терроризма. Они в настоящее время находятся под стражей.

1 Организация запрещена на территории РФ.