«С ума сошел? Это же Путин»: секьюрити на саммите АСЕАН объяснил, почему президента РФ никто не досматривал

Сингапур, 15 ноября. Президента России Владимира Путина попросили на саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре пройти через рамку металлоискателя. Главный секьюрити, отвечающий за пункт пропуска лидеров на саммите АСЕАН, поделился впечатлениями о президенте России и объяснил, почему российского лидера никто не досматривал.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов подружился с охранником, который и рассказал о системе безопасности в центре. По его словам, во время очередного приезда лидера никого через эскалатор не пропускали в течение десяти минут. В это время секьюрити расспрашивал журналиста о России, Путине и новом лимузине Aurus, сильно расстроившись, что не смог увидеть его вживую.

«К Путину вообще в Сингапуре отношение приподнятно-восторженное», — констатировал Смирнов.

В СМИ ранее появилась информация, что российского лидера попросили на саммите пройти через рамку металлоискателя. Рамка «зазвенела», но досматривать главу государства и просить его вытащить из карманов все металлические предметы никто не стал. Журналист не поверил, что Путина попросили пройти через рамку металлоискателя, и все же решил поинтересоваться у своего нового «приятеля».

«Ты с ума сошел? — удивился он. — Это же Путин! Кто же его досмотрит?!»

В действительности Путин, как и все другие лидеры, проходили в здание не через рамку металлоискателя, хотя она там присутствует, а через обычный турникет с камерой, которая фиксирует, кто зашел в здание. Отмечается, что других вариантов прохода в помещение нет, а путь указывает местная служба приема гостей.

Напомним, в четверг Путин примет участие в пленарном заседании Восточноазиатского саммита. Участием в этом мероприятии завершится программа трехдневного визита лидера в Сингапур.